Отличившимся при задержании участников нападения на "Крокус" бойцам вручили награды

Фото: министерство обороны РФ

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил госнаграды бойцам прикрытия границы, которые отличились при задержании террористов, напавших на "Крокус Сити Холл". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.



"Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения", – говорится в сообщении.

Абачев вручил награды военным и лично выразил благодарность за проделанную работу. Личному составу вручили медали "За отвагу" и медали Минобороны РФ "За боевые отличия".

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Четыре вооруженных злоумышленника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

По последним данным, число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали. По данным МЧС РФ, пока удалось опознать 68 тел в результате судебно-медицинских исследований.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне вечером на здании "Крокуса" запустили проекцию "Летят журавли" в память о жертвах теракта 22 марта. К этой акции присоединился ряд российских регионов. Например, в Перми на медиафасадах появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо.