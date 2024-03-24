Опознаны 68 тел погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС России опубликовало список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" по результатам первых судебно-медицинских исследований, по состоянию на 22:00 по московскому времени в нем значатся 68 человек.

Уточняется, что он будет дополняться по мере идентификации судмедэкспертами личностей погибших.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 182 человек.

Возбуждено уголовное дело. 23 марта террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.

Глава СК РФ поручил как можно скорее установить, кто стоит за организацией теракта.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек