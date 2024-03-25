Священники отслужили панихиду у "Крокус Сити Холла"

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Два священнослужителя отслужили панихиду у стихийного мемориала с цветами рядом с "Крокус Сити Холлом", сообщает РИА Новости.

По словам одного из священников, панихиду отслужили по благословению архиепископа одинцовского Фомы. Кроме того, он сообщил, что церковные службы по умершим будут проводиться каждые два часа.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал.

Число погибших достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. Им всем предъявлено обвинение по статье "Террористический акт". По этой статье обвиняемым грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они арестованы до 22 мая 2024 года.

