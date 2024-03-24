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24 марта, 20:36

Происшествия

Проекция "Журавли" появилась на "Крокус Сити Холле" в память о жертвах теракта

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Проекция "Летят журавли" появилась на здании "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта.

Журавли поднимаются от основания здания и улетают в небо. Так в Москве почтили память тех, кто погиб во время трагедии.

Выбор песни связан с тем, что акт террора случился в концертном зале имени Муслима Магомаева, исполнителя одноименной музыкальной композиции. Рядом горожане выложили из свечей фразу "Скорбим 22.03.2024".

Неизвестные ворвались в здание "Крокуса" прямо перед началом концерта группы "Пикник" в пятницу, 22-го числа. Вооруженные люди открыли огонь по посетителям, а потом подожгли концертный зал.

По последним данным, число погибших выросло до 137 человек, еще 154 – пострадали.На следующий день подозреваемых в атаке на "Крокус" удалось задержать в Брянской области.

Подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" привезли на допрос

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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