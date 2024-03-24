Регионы РФ присоединились к акции "Летят журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ряд российских регионов присоединился к акции "Летят журавли" в память о погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Ранее проекция "Летят журавли" появилась на здании "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта.

Так, в Перми на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо.

Как написал в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Соснин, проекция появилась на крупных ТЦ Перми, располагающихся в центре, – "Айсберг" и iMall "Эспланада".

К акции присоединилась и Карелия. Глава региона Артур Парфенчиков рассказал, что жители республики зажгли в окнах своих домов свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе", а также присоединились к акции памяти.

"Все это – в знак нашего единения с теми, кто потерял в страшном теракте своих близких. Человек бессмертен, пока жива память о нем", – подчеркнул он.

В Махачкале на телевизионной башне появилась надпись "Скорбим", а также изображение белых журавлей.

"Дагестан присоединился к акции "Летят журавли". На телевизионной башне в Махачкале появилась надпись "СКОРБИМ 22.03.2024", которую сменяет изображение белых журавлей. Акция организована в память о погибших в теракте в Красногорске", – говорится в сообщении Минцифры региона.

Кроме того, к акции памяти присоединилась Брянская область. Так, на главной телебашне региона появились изображения летящих журавлей, сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Почтили память погибших в теракте и в Рязани.

В Донецке молодежь зажгла свечи и выставила их в форме журавля в память о погибших, сообщает РИА Новости.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 182 человек.

Возбуждено уголовное дело. 23 марта террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.

Глава СК РФ поручил как можно скорее установить, кто стоит за организацией теракта.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

Акция в память о жертвах теракта прошла у "Крокус Сити Холла"