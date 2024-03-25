Принадлежащие Crocus Group ТРК "Вегас" будут закрыты 25 марта

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Торгово-развлекательные комплексы (ТРК) "Вегас Крокус сити", "Вегас Кунцево" и "Вегас Каширское" будут закрыты в понедельник, 25 марта. Об этом сеть ТРК написала в своем телеграм-канале.

"Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы", – указано в публикации.

Отмечается, что ТРК под брендом Vegas принадлежат компании Crocus Group Араза Агаларова.

Ранее сообщалось, что спасатели разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле". По данным МЧС РФ, к работе привлекли свыше 300 человек и 154 единицы техники, для разбора завалов используются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.

Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Затем мужчины подожгли кресла в зрительном зале, что привело впоследствии к крупному пожару.

По последним данным СК РФ, количество погибших составляет 137 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ночью 25 марта Басманный суд столицы отправил в СИЗО четырех обвиняемых в совершении преступления – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Им всем предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"), они арестованы до 22 мая этого года.