Фельдшер рассказала о своей работе в день теракта в "Крокусе"

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Фельдшер скорой помощи Олеся Машукова рассказала, что медработникам, которые прибыли в "Крокус Сити Холл" сразу после теракта, пришлось в экстренном режиме распределять огромное количество пострадавших. Об этом сообщает газета "Известия".

Она уточнила, что бригада скорой помощи, в составе которой она работала в тот день, прибыла на место в числе первых. Пострадавших было много, они бежали навстречу машинам, из-за чего водителю приходилось маневрировать. В тот момент все еще были слышны выстрелы. Люди ломились в машину и просили о помощи.

Женщина вспомнила, что один из мужчин в панике рассказывал, как рядом с ним террористы расстреливали людей. У пострадавшего были прострелены предплечья.

"Лично у меня не было страха, я вообще не боялась. Нужно было бы пойти дальше – пошла бы дальше. Пошла бы внутрь, в "Крокус", помогала бы тем людям", – сказала фельдшер, добавив, что в большей степени от нее и работы ее коллег тогда зависело, выживут люди или нет.

Машукова также добавила, что прибывшие на место медики были подготовлены, поэтому не поддались суете. Это позволило быстро организоваться и начать спасение людей.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал.

Число погибших достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе".

