Свыше 5 тыс человек были эвакуированы из "Крокуса" в день теракта

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Более 5 тысяч человек были эвакуированы из "Крокус Сити Холла" и еще 100 были спасены при пожаре в день теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя "Крокус групп".

"Из здания были эвакуированы 5 тысяч человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении", – отметил он.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Мужчины с оружием открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал.

По последним данным, число погибших составляет 137 человек, еще 182 получили травмы.

Накануне МЧС опубликовало перечень погибших по результатам первых судебно-медицинских исследований. Сейчас в нем значатся 68 человек.

Предполагаемых террористов удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области.

Четверых подозреваемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова – арестовали до 22 мая 2024 года. Им вменяют статью "Террористический акт".