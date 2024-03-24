Пострадавшая в "Крокус Сити Холле" девушка рассказала, как ее спасли врачи

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Анна Белоус, получившая огнестрельное ранение в бедро во время теракта в "Крокус Сити Холле", рассказала, как врачи оперативно оказали ей необходимую помощь.

Девушка пришла на концерт группы "Пикник" вместе с подругой. Они находились в холле, когда террористы открыли огонь. Анна получила сквозное пулевое ранение в правое бедро. Однако девушкам все же удалось сбежать.

Выйдя на улицу, они направились в сторону МКАД, где правоохранители остановили такси для пострадавшей. Водитель, в свою очередь, проложил маршрут до ближайшего медучреждения – онкологической больницы № 62. Там, по словам Анны, специалисты смогли в кратчайшие сроки предоставить ей помощь.

"Прибежал врач. Меня быстро осмотрели, забрали и привезли в отделение. И начали мной заниматься. Наверное, минут за 15, может даже меньше, собрался весь штат. Тут было три анестезиолога, куча медсестер, главный врач", – вспоминает она.

Уже после операции знакомые начали присылать Анне новости, в которых говорилось, что врачи якобы отказали ей в помощи. Девушка заявила, что все эти сообщения являются ложью.

В настоящее время пострадавшая чувствует себя хорошо и подчеркивает, что персонал больницы относится к ней, как к VIP-пациенту.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу по людям. Через некоторое время в помещении начался пожар.

По последним данным, число погибших при теракте выросло до 137 человек, а количество пострадавших – до 180.

Следователи расследуют уголовное дело о теракте. Подозреваемые были задержаны в Брянской области, а затем доставлены в Москву.

Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" могут подать заявление на выплаты.



Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 180 человек