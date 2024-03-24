24 марта, 15:11Происшествия
Сотрудник службы безопасности "Крокуса" рассказал о первых минутах теракта
"Находясь на сцене, услышал хлопки. <...> Когда я посмотрел в зал, увидел, что люди идут на сцену со словами: "В зале стрельба". Тогда я даже никого не стал слушать, понял, что нужно открывать большие ворота со сцены, чтобы люди выходили на улицу", – вспоминает он.
По его словам, в сторону сцены направилась огромная толпа. Тогда Фокин раскрыл трое ворот и стал помогать зрителям, чтобы они продвигались через разные выходы.
"Очень много окровавленных тел, много людей. Помогал поднимать, выводить, чтобы не создавалось большой пробки", – объяснил он.
Как отметил Фокин, огонь распространился в помещении за 5–7 минут. По его словам, "собой в такой ситуации уже не дорожишь". Мужчина подчеркнул, что им двигало желание помочь.
Ранее пятнадцатилетний школьник Ислам Халилов, работающий в гардеробе "Крокуса", рассказал, как спас более 100 человек.
Террористы напали на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли кресла в зрительном зале.
По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека. Число пострадавших выросло до 154.
Более 100 человек остаются в больницах после теракта в "Крокусе"
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