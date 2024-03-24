24 марта, 18:59Происшествия
Более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели в "Крокус Сити Холле"
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Свыше 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели в "Крокус Сити Холле", где вечером 22 марта произошел теракт. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.
Так, к работе привлекли более 300 человек и 154 единицы техники.
"Для разбора завалов применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты", – отмечается в публикации.
Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Затем мужчины подожгли кресла в зрительном зале, что привело впоследствии к крупному пожару.
По последним данным СК РФ, количество погибших составляет 137 человек.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Владелец фирмы Crocus Group Араз Агаларов заявил, что вопрос формата и масштабов реконструкции "Крокус Сити Холла" будет уточнен после анализа объемов разрушений и ущерба.
Сумма ущерба после теракта в "Крокусе" может составить около 12 млрд рублей
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