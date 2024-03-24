Более 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Свыше 400 кубометров обрушившихся конструкций разобрали спасатели в "Крокус Сити Холле", где вечером 22 марта произошел теракт. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

Так, к работе привлекли более 300 человек и 154 единицы техники.

"Для разбора завалов применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты", – отмечается в публикации.

Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Затем мужчины подожгли кресла в зрительном зале, что привело впоследствии к крупному пожару.

По последним данным СК РФ, количество погибших составляет 137 человек.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Владелец фирмы Crocus Group Араз Агаларов заявил, что вопрос формата и масштабов реконструкции "Крокус Сити Холла" будет уточнен после анализа объемов разрушений и ущерба.



Сумма ущерба после теракта в "Крокусе" может составить около 12 млрд рублей