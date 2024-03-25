Медведев призвал ликвидировать всех причастных к теракту в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал убить всех причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле".

"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал", – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Медведев заявил, что Москва отомстит всем исполнителям и заказчикам теракта, вне зависимости от страны происхождения и статуса преступников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал волну рассуждений на тему снятия моратория на смертную казнь в РФ. С его слов, на повестке у российских властей нет подобных обсуждений.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В тот день туда проникли вооруженные люди, которые начали расстреливать посетителей.

Спустя время их задержали. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых до 22 мая. В настоящий момент известно о 137 погибших, еще 182 человека получили травмы.