Инвалид-колясочник рассказал, как ему удалось выжить при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Инвалид-колясочник рассказал Москве 24, как ему удалось выжить при теракте в "Крокус Сити Холле".

Денис отметил, что в тот вечер он находился в концертном зале вместе с семьей. Когда началась стрельба и все начали выбегать из зала в панике, он упал.

По его словам, пожилому отцу не хватало сил поднять сына, и тогда на помощь пришел молодой человек по имени Муса, который вынес парня на себе.

"Он меня подцепил, даже не под руку, а как сосиску на плечо положил и побежал со мной. Единственное, о чем я думал в тот момент, – чтобы он не споткнулся – стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведет огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди которые задержались в месте выхода, были расстреляны", – рассказал Денис.

Он добавил, что когда они вышли, то остановили первое попавшееся такси. По его словам, Муса посадил их в машину, а сам ушел обратно в зал за женой. После, добавил Денис, уже началась беспорядочная стрельба, террористы усилили огонь.

Мужчина и его сестра уверены, что их спаситель выжил, и пытаются его разыскать, чтобы отблагодарить за мужественный поступок.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом официальных данных о причинах теракта следствие еще не озвучивало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что информация будет позже.

