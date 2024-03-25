Поисковую операцию на месте теракта в "Крокусе" продлили до 17:00 26 марта

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Поисковую операцию на месте теракта в "Крокус Сити Холле" продлили до 17:00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Продлили срок поисковой операции до следующего дня, до 17 часов", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал. В результате чрезвычайного происшествия погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Силовики задержали предполагаемых террористов на территории Брянской области, им предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.

О трагедии высказался российский продюсер Иосиф Пригожин. Он резко осудил западных звезд за молчание о трагедии в "Крокусе". Также Пригожин признался, что был "Крокус" для него и его супруги Валерии вторым домом

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что окончательная версия следствия о причинах теракта в "Крокус Сити Холле" еще не выдвигалась. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что необходимо дождаться данных от силовых структур.