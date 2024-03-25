Иосиф Пригожин резко осудил западных звезд за молчание о трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом он заявил Москве 24.

"Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?" – заявил продюсер.

Он также признался, что "Крокус Сити Холл" был для него и его супруги Валерии вторым домом. Пригожин назвал его самым удобным концертным залом. Валерия добавила, что на этой площадке любили и зрителей, и артистов.

"Здесь была совершено удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились на это место... Столько людей погибло, это невозможно представить", – подчеркнула певица.

Пригожин в заключение добавил, что охрана в концертном зале не была плохой. По его словам, несмотря на то что их в "Крокус Сити Холле" хорошо знали, фейсконтроль все равно был жестким.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал.

В результате погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

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