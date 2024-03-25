Песков заявил, что официальные данные о причинах теракта в "Крокусе" озвучат позже

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Окончательная версия следствия о причинах теракта в "Крокус Сити Холле" еще не выдвигалась. Силовые ведомства предоставят данные позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ранее озвученные данные являются лишь предварительными. Официальных заявлений о причинах теракта в "Крокусе" еще не было.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

