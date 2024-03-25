Спасатели разобрали более 645 кубометров завалов в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники МЧС РФ разобрали более 645 кубических метров завалов в "Крокус Сити Холле", где 22 марта произошел теракт. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своем телеграм-канале

Как подчеркнул глава МЧС Александр Куренков, разбор обрушившихся конструкций продолжается. Также в ходе совещания он поблагодарил федеральные и региональные власти в том, что оказали помощь и ведут работу по обеспечению пострадавших всем необходимым.



"Спасибо сотрудникам реагирующих подразделений – пожарным, врачам, экипажам вертолетов, бойцам спецподразделений, психологам – всем тем, кто в тяжелых условиях выполнял свою работу. Отдельные слова благодарности неравнодушным гражданам, которые проявили свои лучшие качества, помогая другим", – уточнил он.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта. Люди начали собираться в зале перед началом концерта группы "Пикник", когда туда ворвались вооруженные террористы. После начала стрельбы они подожгли помещения и скрылись с места происшествия.

По последним данным СК РФ, известно о 137 погибших, еще 182 человека пострадали. В больницах продолжают оставаться еще 97 человек.



На следующий день подозреваемых в совершении теракта задержали на территории Брянской области, когда они двигались в сторону границы с Украиной. В ночь с 24 на 25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых и направил их в СИЗО.