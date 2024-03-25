После теракта в "Крокус Сити Холле" в больницах остаются 97 человек

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

После теракта в "Крокус Сити Холле" в больницах и стационарах остаются 97 человек. Об этом сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.

"На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек", – цитирует ее РИА Новости.

Болатаева пояснила, что речь идет о московских и областных учреждениях. Пациенты находятся в состоянии разной степени тяжести. Министр также добавила, что власти поддерживают связь со всеми центрами.

Вместе с этим Болатаева рассказала, что власти Подмосковья предоставили 15 пострадавшим при теракте в "Крокусе" выплаты. Министр подчеркнула, что работа по выплатам продолжается.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

