ФСБ задержала создателей узлов связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала пятерых создателей узлов связи, которые обеспечивали работу телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими call-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

У одного из граждан злоумышленники выманили более 7 миллиардов рублей. Украденные у россиян средства направлялись мошенниками на финансирование украинских сил.

По факту произошедшего создателям узла связи предъявили обвинение по статье о групповом мошенничестве в особо крупном размере. Всех обвиняемых отправили под арест.

Ранее российские спецслужбы задержали в ЛНР студентку, которая шпионила для ВСУ. Она передавала данные о нахождении российской армии через телеграм-каналы. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

