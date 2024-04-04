04 апреля, 10:53Происшествия
ФСБ задержала на Кубани экс-военного ЦАХАЛ, планировавшего вступить в ВСУ
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военного ЦАХАЛ, который намеревался вступить в украинские войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
Мужчина 1960 года рождения планировал вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против российской стороны, уточнили в силовых структурах. Правоохранители выяснили, что иностранец негативно относится к спецоперации и политике властей РФ.
Он направлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории России, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав украинских военных формирований, добавили в УФСБ.
Гражданин Израиля не успел выполнить свои планы. Силовики объявили Ланзману Ювалю официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут преследоваться по статье "Участие в деятельности террористической организации". Правоохранители проконтролировали его выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыли въезд на территорию РФ.
Ранее ФСБ задержала в ЛНР злоумышленника, который собирал для ГУР Минобороны Украины данные о местах дислокации подразделений армии РФ в зоне СВО. Задержанный руководствовался личными мотивами, уточнили в ведомстве.
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