ФСБ задержала на Кубани экс-военного ЦАХАЛ, планировавшего вступить в ВСУ

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В Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военного ЦАХАЛ, который намеревался вступить в украинские войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Мужчина 1960 года рождения планировал вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против российской стороны, уточнили в силовых структурах. Правоохранители выяснили, что иностранец негативно относится к спецоперации и политике властей РФ.

Он направлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории России, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав украинских военных формирований, добавили в УФСБ.

Гражданин Израиля не успел выполнить свои планы. Силовики объявили Ланзману Ювалю официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут преследоваться по статье "Участие в деятельности террористической организации". Правоохранители проконтролировали его выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыли въезд на территорию РФ.

Ранее ФСБ задержала в ЛНР злоумышленника, который собирал для ГУР Минобороны Украины данные о местах дислокации подразделений армии РФ в зоне СВО. Задержанный руководствовался личными мотивами, уточнили в ведомстве.