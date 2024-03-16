ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт на Транссибе россиянина

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Федеральная служба безопасность России показала кадры оперативной видеосъемки задержания россиянина, который готовил теракт на Транссибирской магистрали. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, опубликованных ФСБ, показано, как оперативники ночью задерживают мужчину, шедшего вблизи железной дороги. На вопрос, что он делает, мужчина ответил, что просто гуляет. Но затем он подтвердил, что хотел пустить состав под откос.

В субботу, 16 марта, ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, завербованного украинской военной разведкой, прошедшего диверсионную подготовку. По данным следствия, он был отправлен в Россию для пускания под откос железнодорожных составов, перевозящих грузы для специальной военной операции.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3, пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Согласно информации ФСБ, россиянина дела завербовали украинские спецслужбы во Львове.