ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Жителя России, который планировал теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки, задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

В ФСБ заявили, что россиянин 1962 года рождения намеревался совершить террористический акт на железном узле магистрали в Свердловской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3, пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Россиянина заключили под стражу, добавили в службе.

"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием", – подчеркивается в сообщении.

Согласно информации ФСБ, украинские спецслужбы во Львове завербовали фигуранта дела. Он прошел диверсионную подготовку и направился в РФ. Здесь задержанный планировал совершить опрокидывание железнодорожных составов, в которых перевозился груз в интересах СВО.

В рамках следствия у россиянина изъяли средства связи, устройство для опрокидывания составов и денежные средства от украинской разведки.

Ранее россиянку, планировавшую диверсию по заданию спецслужб Украины на одном из объектов железнодорожного транспорта, задержали в Белгородской области. Женщина незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв.



Новости регионов: теракт предотвратили в Запорожской области