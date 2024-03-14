В Петербурге задержали членов РДК, готовивших отправку отравленных продуктов в зону СВО

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Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией), которые собирались отправить в зону СВО отравленные продукты под видом гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По информации российских спецслужб, члены террористической организации действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В состав группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания", – говорится в сообщении.

Груз предназначался для российской армии и жителей новых регионов страны.

Ранее ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии. Теракт по заданию спецслужб Киева готовил завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения. При задержании мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, его нейтрализовали.

