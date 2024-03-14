14 марта, 08:00Происшествия
Спецслужбы ДНР задержали в Мариуполе женщину по подозрению в шпионаже
Фото: 123RF/grigorenko
Спецслужбы ДНР задержали в Мариуполе женщину, которая подозревается в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, задержанная собирала сведения о расположении подразделений российских военных вблизи Мариуполя и передавала их украинским спецслужбам в соцсетях. В ходе оперативных мероприятий удалось предотвратить жертвы среди военнослужащих и мирных жителей, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").
Ранее российские спецслужбы задержали в Запорожской области украинца, который передавал информацию о ВС России в Службу безопасности Украины. Согласно информации правоохранителей, злоумышленник собирал данные для дальнейшего нанесения по российским военным ракетно-бомбовых ударов.
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