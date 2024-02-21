ФСБ задержала ярославца, планировавшего теракт против правоохранителя в Лобне

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Силовики задержали жителя Ярославля, который подозревается в планировании теракта по заданию СБУ в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне. Об этом пишет ТАСС ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

"Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, которое стояло около одного из административных зданий городского округа Лобня. СВУ было обезврежено, никто не пострадал.

В результате жителя Ярославля арестовали по делу о теракте и госизмене. Других причастных к преступлению в настоящий момент устанавливают.

Инцидент произошел 19 февраля. В этот день в подмосковной Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Жителей домов № 4, 6, 13 по улице Мирной и дома № 1 по улице Дружбы эвакуировали.

В экстренных службах рассказали, что в общей сложности эвакуировали 340 человек. Спустя время силовикам удалось обезвредить заминированную машину.