ФСБ задержала в Запорожской области украинца, передававшего в СБУ данные о ВС РФ

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Российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, передававшего данные о дислокации Вооруженных сил РФ в Службу безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Злоумышленник, завербованный сотрудниками СБУ, по их заданию собирал и передавал своему куратору сведения о местах дислокации и передвижениях подразделений российских военных для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала агента спецслужб украинской стороны. Согласно информации ведомства, он собирал данные о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации. В настоящий момент злоумышленник находится под арестом, он проходит по уголовному делу по статье "Шпионаж".

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