Жителя Красноярского края арестовали за шпионаж в пользу Украины

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Житель Дивногорска Красноярского края передавал украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", – указано в сообщении.

Согласно полученным оперативниками данным, мужчина сам вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и за вознаграждение предоставлял им географические координаты и фотоснимки расположения в регионе воинских частей Минобороны, а также критически важных объектов энергетической инфраструктуры. На допросе он рассказал, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части и сообщил, что ему было предложено продолжить сотрудничество.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, его арестовали.

Ранее ФСБ пресекла попытку госизмены жителем Ростова-на-Дону. По данным силовиков, россиянин пытался наладить связь с дипломатическими учреждениями недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против интересов России. Мужчина получил предостережение о недопустимости подобных действий.

До этого томского хакера, действия которого курировала Украина, арестовали по обвинению в госизмене. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.

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