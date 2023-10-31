Томского хакера арестовали по обвинению в госизмене

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Томского хакера, действия которого курировала Украина, арестовали по обвинению в госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по региону.

Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу. Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.

"Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры", – уточнили представители регионального ведомства.

В отношении мужчины завели уголовное дело о госизмене, которая выражается в форме иного оказания помощи иностранному государству.

Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. За деньги он должен был передавать информацию о военных железнодорожных эшелонах.

В ведомстве уточнили, что задержанный по своему желанию пытался связаться с иностранными агентами, в том числе с украинскими. Правоохранители возбудили уголовное дело.



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