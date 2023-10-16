Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края, которую подозревают в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

В ведомстве сообщили, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, в которых содержалась информация о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

Против нее возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". В данный момент она находится под стражей.

В ФСБ добавили, что обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных ею сведений против безопасности страны. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального управления ФСБ пресекли попытку поджога воинской части в Архангельске 18-летним местным жителем. Уточнялось, что подросток выполнял задание запрещенной в России террористической организации.

До этого директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в августе российские спецслужбы задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии.

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