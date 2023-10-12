В ФСБ сообщили о задержании 18-летнего поджигателя воинской части в Архангельске

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Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли попытку поджога воинской части в Архангельске. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Архангельской области, пишет РИА Новости.

18-летний местный житель еще в сентябре пытался поджечь военную технику самодельной смесью, однако подробности стали известны только сейчас. Подросток выполнял задание запрещенной в России террористической организации, уточняют в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого с поличным на месте преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 205 УК РФ "Покушение на теракт". 18-летнему архангелогородцу теперь грозит до 15 лет лишения свободы, заключили в ведомстве.

Ранее неизвестный проник на территорию Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедове и поджег стоящие там автобусы. ЧП произошло в ночь на 21 июля. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.



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