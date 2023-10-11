ФСБ в августе задержала украинскую ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС

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Российские спецслужбы в августе задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, его словам передает ТАСС.

По его словам, в задачу ДРГ входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, а также военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры.

Бортников напомнил, что ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС. Он заявил, что планы Киева и Лондона совершить диверсии надо квалифицировать как ядерный терроризм.

Глава ФСБ подчеркнул, что подрыв Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций. В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. В результате аварийно останавливался второй блок Курской АЭС.

5 октября Черноморский флот обнаружил и уничтожил безэкипажный украинский катер в северо-западной части Черного моря. До этого стало известно, что бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ не позволили десантной группе Украины попасть на территорию Крыма. Украинских боевиков удалось выявить с помощью работы авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря.

При этом один из участников диверсионной группы ВСУ, которая попыталась попасть в Крым, был взят в плен. В ходе его опроса выяснилось, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова.

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море