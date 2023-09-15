15 сентября, 14:27Политика
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Черноморский флот обнаружил и уничтожил два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что катера были полупогружного типа.
Ранее 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Отмечалось, что он был ликвидирован огнем из штатного вооружения российского корабля.
В четверг, 14 сентября, морской авиацией Черноморского флота также был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в МО РФ.
Малый ракетный корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ
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