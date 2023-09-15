Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Черноморский флот обнаружил и уничтожил два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что катера были полупогружного типа.

Ранее 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Отмечалось, что он был ликвидирован огнем из штатного вооружения российского корабля.

В четверг, 14 сентября, морской авиацией Черноморского флота также был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в МО РФ.

Малый ракетный корабль Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ