ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

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Российские силы уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – говорится в сообщении.

В четверг, 14 сентября, Минобороны РФ информировало об атаке ВСУ по российскому кораблю "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ведомстве уточняли, что Украина ударила с помощью пяти безэкипажных катеров.

Инцидент произошел около 05:00. В результате все пять безэкипажных катеров украинской стороны были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля.

Днем ранее авиация Черноморского флота уничтожила три катера Украины в Черном море.