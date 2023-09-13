Захарова пообещала жесткий ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ответ России на возможные атаки украинской армии на Крымский мост будет жестким, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Так она ответила на угрозы, высказанные спикером оперативного командования "Юг" ВСУ Натальей Гуменюк. Захарова подчеркнула, что тем, кто вынашивает подобные планы против России, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились.

10 сентября пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста осталось очень мало времени. По ее словам, повреждения там достаточно существенны и угрозы неизбежны. Она пригрозила, что ВСУ будут и дальше обстреливать мост.

Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки украинских беспилотников на Крым. Российские средства ПВО ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов над Черным морем в ночь на 10 сентября.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM