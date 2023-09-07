Минобороны РФ сообщило о перехвате БПЛА над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вечером 7 сентября был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Около 17:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить украинский беспилотник над Брянском.

БПЛА упал рядом с железнодорожными путями у вокзала Брянск I, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений инфраструктуре нанесено не было.

До этого Вооруженные силы РФ перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области. Как отмечал губернатор региона Андрей Бочаров, в результате атаки пострадавших нет.



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