Окна жилых домов и четыре машины получили повреждения после падения БПЛА в Раменском

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате падения беспилотника в Раменском районе Москвы были выбиты окна в пяти квартирах жилого дома, также повреждены четыре автомобиля. Об этом глава городского округа Николай Ханин заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших не выявили.

"В 03:40 в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля", – поделился Ханин.

Он добавил, что оперативные службы осматривают дома 7, 8 и 9 по улице Лучистой на предмет повреждений.

О попытке атаки украинского дрона в ночь на 7 сентября сообщил Сергей Собянин. Системы ПВО пресекли ее в Раменском городском округе. Мэр уточнял, что пострадавших в результате этого не выявили.

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