Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР. Российское министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", – говорится в публикации.

Также было отражено четыре вражеских атаки на донецком направлении в районе сел Клещеевка и Веселое. До 225 украинских боевиков были убиты или ранены.

Кроме того, оборонное ведомство отметило, что российская армия за минувшие сутки поразила пункты 72-й украинской механизированной бригады рядом с Угледаром и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и боевой технике противника в 132 районах.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские войска отразили четыре атаки со стороны Вооруженных сил Украины в районах Работино и Вербовое в Запорожской области.

До этого артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили украинский пункт управления беспилотной авиацией на южнодонецком направлении.



ВС РФ улучшили свои позиции сразу на двух направлениях зоны СВО – Шойгу