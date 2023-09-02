Четыре атаки украинских сил отражены в районах населенных пунктов Работино и Вербовое

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска отразили четыре атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Конашенкова, подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии отразили атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Работино и Вербовое.

Помимо этого, в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, уточнил Конашенков.

По данным официального представителя министерства обороны, за сутки потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, две американские артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США.

Помимо этого, Конашенков отметил, что в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области был уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о перехвате двух украинских беспилотников над Белгородской областью.