Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

"Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", – отметил Гладков.

Ранее украинские военные обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. На территории поселения разорвались три снаряда, один из которых попал в магазин. В результате пострадали двое мирных жителей.

До этого три человека получили ранения в результате обстрела села Волфино в Глушковском районе Курской области. В населенном пункте было зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов.

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