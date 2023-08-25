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15:57

Происшествия

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Елизаветовки в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории поселения разорвались три снаряда, один из которых попал в магазин. В результате пострадали двое мирных жителей. Мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии. Осколочные ранения также получила женщина.

Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Старовойт сообщил, что, если потребуется, пострадавших транспортируют в областную больницу.

Ранее ВСУ открыли огонь по населенному пункту Белая Березка в Брянской области. Пострадавших нет. Удары украинской армии привели к нарушению энергоснабжения в поселке. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона.

До этого в небе над Брянской областью были ликвидированы два беспилотника ВСУ. О попытке атаковать объекты региона БПЛА самолетного типа стало известно около 06:00. Помимо этого, аналогичную попытку украинские войска совершили в отношении объектов Калужской области.

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