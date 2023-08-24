Глава Калужской области заявил, что никто не пострадал при уничтожении БПЛА

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Пострадавших и разрушений при уничтожении украинского беспилотника в Калужской области не выявили. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал глава региона.

В ночь на 24 августа в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником по Калужской области. В результате российские силы ПВО сбили дрон. Помимо этого, ВСУ атаковали Брянскую область. В ведомстве уточнили, что речь идет о двух дронах, которые система ПВО успешно сбила.

Днем ранее регион также подвергся атаке украинских беспилотников. Два дрона были ликвидированы средствами ПВО.

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