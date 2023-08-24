ВСУ обстреляли поселок Белая Березка под Брянском

Фото: телеграм-канал "Следком"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Удары украинской армии привели к нарушению энергоснабжения в поселке. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона.

До этого в небе над Брянской областью были ликвидированы два беспилотника ВСУ. О попытке атаковать объекты региона БПЛА самолетного типа стало известно около 06:00. Помимо этого, аналогичную попытку украинские войска совершили в отношении объектов Калужской области.



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