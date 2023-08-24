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ПВО РФ уничтожила три украинских беспилотника над Брянской и Калужской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать объекты в России тремя беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", – указано в сообщении.
Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, еще один сбили над Калужской областью, сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что два украинских беспилотника также были уничтожены над территорией Брянской области.
До этого сообщалось, что украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью.
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