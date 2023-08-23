Украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Попытку киевского режима осуществить теракт беспилотным летательным аппаратом самолетного типа удалось пресечь около 11:30. Пострадавших и разрушений нет.

Утром 23 августа Минобороны РФ заявило, что Киев предпринял попытку атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа, два из которых удалось уничтожить в воздухе над Можайским и Химкинским районами Московской области.

Третий дрон подавили средствами РЭБ, он потерял управление и упал на находящееся на этапе строительства здание комплекса "Москва-Сити". В результате пресеченной атаки никто не пострадал.

Позже Сергей Собянин сообщил, что из-за украинского беспилотника, упавшего в строящееся здание "Москва-Сити", были выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

В Химкинском районе повреждения получили угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево, еще несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"