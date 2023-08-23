Глава Химкинского городского округа рассказал о повреждениях после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

В результате атаки БПЛА, сбитого над Химкинским районом Подмосковья, повреждения получили угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево, еще несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. Никто из местных жителей не пострадал, заявил глава столичного округа Дмитрий Волошин.

"Самое главное – пострадавших нет. Лично прибыл на место происшествия. Держу ситуацию на контроле. Экстренные службы и Следственный комитет РФ продолжают работу", – отметил он в своем официальном телеграм-канале.

По словам Волошина, работники администрации округа обходят дома в частном секторе, рядом с которым и упал беспилотник. Он подчеркнул, что администрация района Химок окажет помощь местному населению в восстановлении домов.

Он также призвал граждан обращаться по всем вопросам на горячую линию 8 (495) 793-01-01.

Утром 23 августа Минобороны РФ заявило, что Киев предпринял попытку атаковать Москву тремя беспилотниками самолетного типа, два из которых удалось уничтожить в воздухе над Можайским и Химкинским районами Московской области.

Третий дрон подавили средствами РЭБ, он потерял управление и упал на находящееся на этапе строительства здание комплекса "Москва-Сити". В результате пресеченной атаки никто не пострадал.

Позже Сергей Собянин сообщил, что из-за украинского беспилотника, упавшего в строящееся здание "Москва-Сити", были выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"