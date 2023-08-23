Собянин: экстренные службы осматривают территорию "Сити", пострадавших нет

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сергей Собянин сообщил, что из-за рухнувшего украинского беспилотника, попавшего в строящееся здание "Москва-Сити", были выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре "Сити" на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках", – сообщил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками.

Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний подавили средствами РЭБ. Потеряв управление, украинский БПЛА врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО