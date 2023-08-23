04:39Происшествия
Собянин: экстренные службы осматривают территорию "Сити", пострадавших нет
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сергей Собянин сообщил, что из-за рухнувшего украинского беспилотника, попавшего в строящееся здание "Москва-Сити", были выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре "Сити" на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках", – сообщил градоначальник.
Собянин подчеркнул, что обошлось без пострадавших.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками.
Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний подавили средствами РЭБ. Потеряв управление, украинский БПЛА врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".
Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО
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