Все аэропорты Москвы возобновили работу после временных ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу после временной приостановки. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"Аэропорты начали принимать и отправлять рейсы", – заявил собеседник агентства.

Ранее все столичные аэропорты ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний был подавлен средствами РЭБ, и потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших в результате очередной ночной атаки Киева. Мэр Москвы подчеркнул, что на места происшествий незамедлительно выехали экстренные службы.

Москвичам рассказали о количестве задержанных и отмененных рейсов в аэропортах столицы