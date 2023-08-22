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04:24

Транспорт

Шереметьево и Домодедово возобновили прием рейсов после временного закрытия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Шереметьево и Домодедово возобновили прием рейсов после временного закрытия. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Шереметьево и Домодедово вновь принимают рейсы, которые находились в зоне ожидания", – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что Внуково по-прежнему остается закрытым. Вылеты из аэропортов также были возобновлены.

Ранее авиаслужбы предупредили, что все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты.

Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два из них были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение над территорией Брянской области, еще два были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате пресеченной террористической атаки обошлось без пострадавших.

Почти 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы утром 21 августа

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