Минобороны сообщило о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевский режим пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ, все БПЛА были уничтожены. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", – указано в сообщении.

Два беспилотника были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение над территорией Брянской области. Еще два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченных террористических атак обошлось без пострадавших.

21 августа, Минобороны РФ также сообщало о сбитом украинском беспилотнике над территорией Истринского района Московской области.

До этого силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на территории Кировского района Калужской области. Также российские средства РЭБ подавили попытку Киева атаковать Рузский район БПЛА самолетного типа.





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