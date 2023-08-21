Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона над Истринским районом Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Истринского района Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"21 августа в 08:16 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", – поделились в ведомстве.

В понедельник, 21 августа, министерство информировало, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили попытку Вооруженных сил Украины атаковать Рузский район дроном самолетного типа.

Беспилотник был уничтожен около 06:50, уточнили в оборонном ведомстве. В Минобороны добавили, что в результате этого пострадавших не зафиксировали.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы